Круговой назвал футболиста ЦСКА, у которого большое будущее

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил перспективы полузащитника "армейцев".

© РИА Новости

"У Глебова большое будущее. Он хороший пацан, талантливый. Очень резкий, быстрый, хорошо двигает мяч. Знаю, какие советы ему даёт Челестини, и надеюсь, что Кирилл всё услышит. Тогда у него действительно большое будущее", - цитирует Кругового "Чемпионат".

В текущем сезоне Кирилл Глебов вышел на поле в составе ЦСКА в 5 встречах и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

После 3 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 7 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками. В 1 туре группового этапа Кубка России ЦСКА одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1.