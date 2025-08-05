Круговой назвал футболиста ЦСКА, у которого большое будущее
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил перспективы полузащитника "армейцев".
"У Глебова большое будущее. Он хороший пацан, талантливый. Очень резкий, быстрый, хорошо двигает мяч. Знаю, какие советы ему даёт Челестини, и надеюсь, что Кирилл всё услышит. Тогда у него действительно большое будущее", - цитирует Кругового "Чемпионат".
В текущем сезоне Кирилл Глебов вышел на поле в составе ЦСКА в 5 встречах и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
После 3 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 7 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками. В 1 туре группового этапа Кубка России ЦСКА одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1.