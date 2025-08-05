В «Акроне» рассказали сколько футболок продано с фамилией Дзюбы

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев рассказал о том, сколько игровых маек клуб сумел реализовать с фамилией Дзюбы.

«Порядка 80 процентов игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом. С момента перехода более 1 тыс. игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы», – приводит слова Константина Клюшева ТАСС.

Артем Дзюба стал футболистом «Акрона» осенью 2024 года. В текущем сезоне россиянин провел на поле три игры, в которых сумел забить два мяча и сделал одну голевую передачу. Текущее соглашение 36-летнего форварда с тольяттинским клубом действует до 30 июня 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.

В 4 туре РПЛ «Акрон» сыграет на выезде 8 августа против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.