«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри до 2029 года

Английский «Манчестер Сити» готов предложить испанскому полузащитнику Родри новый контракт сроком до июня 2029 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х. Действующее трудовое соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, Родри может стать вторым самым высокооплачиваемым игроком после норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Отмечается, что «Сити» хочет продемонстрировать своё доверие к Родри, предложив новый контракт.

29-летний хавбек выступает за «горожан» с 2019 года, в минувшем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Почти весь сезон Родри пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.