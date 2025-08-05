Стало известно, сколько Ахметов будет получать в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» будут платить Ильзату Ахметову 2,5 млн рублей в месяц.

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Как информирует журналист Иван Карпов, сделка по бесплатной аренде 27-летнего полузащитника закрыта.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» будет выплачивать футболисту 3 миллиона рублей в месяц, но клубу удалось понизить оклад игрока до 2,5 млн рублей в месяц.

Остальную часть зарплаты Ильзата Ахметова на себя возьмет «Зенит».

Также отмечается, что петербуржцы имеют право вернуть хавбека зимой. «Крылья Советов» также зимой могут отказаться от аренды футболиста.