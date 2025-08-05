Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартака» с «Акроном»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» (1:1). Главным арбитром этой встречи выступил Павел Кукуян.

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