«Амкал» включил нескольких блогеров в стартовый состав на матч Кубка России

Московский медиафутбольный клуб «Амкал» объявил стартовый состав на матч первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу против «Кванта» из Обнинска.

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Встреча первого раунда пройдет во вторник в Красногорске и начнется в 18:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Амкала»: Валентин Петухов (Wylsacom) (вратарь), Роман Косицын, Дмитрий Лиханов (Dmitry_Lixxx), Филипп Воронин, Артур Рябокобыленко, Андрей Титов, Михаил Прокопьев, Александр Парадеев (Парадеевич), Мухаметали Ахметжанов (The Limba), Вячеслав Морозов, Артемий Плетнёв.

Прямая трансляция матча будет доступна в 17:55 на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.