«Амкал» включил нескольких блогеров в стартовый состав на матч Кубка России против «Кванта»
Московский медиафутбольный клуб «Амкал» объявил стартовый состав на матч первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу против «Кванта» из Обнинска.
Встреча первого раунда пройдет во вторник в Красногорске и начнется в 18:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Амкала»: Валентин Петухов (Wylsacom) (вратарь), Роман Косицын, Дмитрий Лиханов (Dmitry_Lixxx), Филипп Воронин, Артур Рябокобыленко, Андрей Титов, Михаил Прокопьев, Александр Парадеев (Парадеевич), Мухаметали Ахметжанов (The Limba), Вячеслав Морозов, Артемий Плетнёв.
Прямая трансляция матча будет доступна в 17:55 на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.