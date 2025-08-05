Тренер Гончаренко оценил игру московского ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру армейцев в прошедшем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

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«Сейчас приятно смотреть. Команда играет свежо, очень легко двигается. Приятно смотреть на Кисляка, Ваню Облякова и команду в целом. В моменте с голом сделать несколько передач в штрафной площади «Зенита» — дорогого стоит», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Клуб с берегов Невы располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на восьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».