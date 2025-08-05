Тюкавин раскрыл, о чем беседует с Овечкиным на трибуне

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, о чем разговаривает с российским хоккеистом Александром Овечкиным на трибуне.

© ФК "Динамо"

"Например, как проводит отпуск, чем занимается. Обсуждаем футбол — во время матчей спрашивает о каких-то деталях. Иногда вспоминает ту игру против "Амкала", когда он вышел на разминку и через две минуты задохнулся. Говорит, было очень тяжело. Саше нравится футбол, он динамовец, болеет за нас", - сказал Тюкавин в интервью "СЭ".

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский "Вашингтон Кэпиталз", в текущем сезоне посещал домашние матчи московского "Динамо". Овечкин является лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, ранее хоккеист выступал в России за московское "Динамо", а также принимал участие в товарищеском матче футбольного "Динамо" с медиафутбольным клубом "Амкал".