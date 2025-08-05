Тюкавин рассказал об изменениях в «Динамо» после назначения Карпина

Московский футбольный клуб "Динамо" после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера меняется во многих аспектах, включая структуру игры и требования от игроков. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Карпин возглавил "Динамо" в июне.

"Много всего нового, - сказал Тюкавин. - Команда меняется по структуре игры, взаимодействиям. Притираемся потихоньку друг к другу, к требованиям Валерия Георгиевича. Сезон только начался. Мыслим позитивно, уверены, что все будет хорошо".

Под руководством Карпина "Динамо" провело четыре матча, в которых одержало две победы, сыграло вничью и потерпело поражение. Единственное на данный момент поражение команда потерпела от действующего чемпиона России "Краснодара" (0:1).