Форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился своими мыслями о назначенным пенальти в ворота ЦСКА.

«После игры внимательно посмотрел. И, если честно, уже опасаюсь что‑либо говорить по таким поводам», – приводит слова Александра Соболева портал «Матч ТВ».

На 73-й минуте встречи 3-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «армейцами» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге Данил Круговой в своей штрафной площади снес игрока «Зенита» Густава Мантуана. Главный судья игры назначил пенальти. Александр Соболев успешно реализовал удар с «отметки», установив окончательный счет в матче – 1:1.

В 4 туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде 9 августа против грозненского «Ахмата». Стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени.