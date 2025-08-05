Ахметов прокомментировал переход из «Зенита» в «Крылья Советов»

Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов прокомментировал возможный переход в "Крылья Советов".

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"Переход в "Крылья Советов"? Без понятия. Я сейчас в "Зените", с командой. Какая Самара?" - цитирует Ахметова "СЭ".

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского "Зенита" Ильзат Ахметов в ближайшее время перейдет в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Футболист выступает за петербуржцев с января 2024 года - за это время полузащитник вышел на поле в 21 встрече и не отметился результативными действиями. Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.