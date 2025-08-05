Тюкавин оценил отказ РФС переходить в Азию

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин считает правильным решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине.

"Да ко всему привыкаешь, и к погоде привыкли бы, - прокомментировал Тюкавин погодные условия в Китае, где был летом при температуре 40 градусов. - Но, думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию. Всех это устроило. Никто вроде не возмущался. Сейчас ждем решения ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что скоро с нас снимут все ограничения".

В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. В декабре РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено. В декабре 2023 года исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.