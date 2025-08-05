Тюкавин рассказал, как большой зад помогает ему в игре

Тюкавин про «большую жопу»: «Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Когда идет пас из глубины, приходится разворачиваться, уходить от защитников – за счет таза получается»
Константин Тюкавин рассказал, как телосложение помогает ему в игре.
– Слова Лички: «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Высказывание Смолова: «У Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать». Почему все говорят именно об этом?
– Наверное, только это выделяется в моей игре. (Смеется.) Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Получается, когда ко мне идет пас из глубины, приходится как-то быстро разворачиваться или уходить от защитников. И за счет таза в большинстве случаев это получается.
Пользуюсь своими сильными качествами. Если люди замечают со стороны, значит, так и есть, – сказал нападающий «Динамо».
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