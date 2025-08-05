Бывшие сотрудники ФК «Химки» написали заявление в прокуратуру города

Как стало известно «Матч ТВ», ряд бывших сотрудников футбольного клуба «Химки» написали заявление в прокуратуру подмосковных Химок.

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По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 12‑е место в МИР РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого в «Химках» объявили о приостановке деятельности клуба. В ходе прошлого сезона сообщалось о многомесячных задолженностях клуба по зарплатам.

— Несколько человек написали заявление в прокуратуру Химок с жалобой на нарушение трудовых прав, в скором времени количество обращений вырастет, — сказал источник «Матч ТВ».

Ранее «Матч ТВ» опубликовал открытое письмо сотрудников «Химок», написанное на имя министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева, из‑за долгов по зарплате.