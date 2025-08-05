Бывший судья ФИФА умер во время предсезонных тестов на выносливость

Бывший арбитр Международный федерации футбола (ФИФА) Чан Динь Тхинь умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Вьетнама.

По информации газеты Tuoi Tre, судья потерял сознание во время прохождения теста на выносливость. Отмечается, что рефери предстояло пробежать 10 кругов (4 000 м). Он потерял сознание во время преодоления седьмого круга. Арбитру была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу, однако спасти мужчину врачи не смогли.

Чан Динь Тхинь был арбитром ФИФА в 2019 году.