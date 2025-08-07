Мостовой оценил работу Карпина в «Динамо»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу Валерия Карпина в московском "Динамо".

"Сейчас по "Динамо" не стоит делать никаких выводов, после 5–6 туров давайте поговорим. Подбор игроков у них очень хороший, не забывайте, что в прошлом сезоне они боролись за чемпионство. При Карпине точно хуже не будет, а дальше посмотрим", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В июне московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России.

После 3 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 4 туре чемпионата России команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Сочи".