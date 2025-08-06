Украина призвала Иорданию отказаться от матча со сборной России по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию из-за товарищеского матча сборных Иордании и России. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В письме говорится о том, что проведение таких игр неприемлемо с моральной и политической точек зрения. Кроме того, УАФ хочет, чтобы Иордания отказалась от матча со сборной России, поскольку это противоречит единой позиции мирового футбольного сообщества. 5 августа сообщалось, что российская футбольная команда проведет товарищеский матч с Иорданией. Встреча состоится в России 4 сентября. Также известно, что после этой игры команда Жамаля Селлами сразится со сборной Доминиканы 9 августа. Оба матча пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).