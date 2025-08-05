Сборная России объявила, когда сыграет с Иорданией

Пресс-служба сборной России объявила, что команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Иордании 4 сентября. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

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«Сборная России дома сыграет с Иорданией. Матч пройдет 4 сентября. Город и стадион будут объявлены дополнительно. Сборная Иордании в этом году пробилась на ЧМ-2026, в 2024-м стала финалистом Кубка Азии. В рейтинге ФИФА команда занимает 64-е место», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

Сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став первой арабской командой, получившей место на турнире. В январе 2025 года сборная Иордании провела два товарищеских матча с петербургским «Зенитом». Встречи завершились ничьей (1:1) и победой команды Сергея Семака (1:0).