Гендиректор «Акрона» высказался об ужесточении лимита на легионеров

Гендиректор «Акрона» об ужесточении лимита: «С опасением относимся, каждый раз правила меняются. Мы частный клуб, не можем разбрасываться деньгами, покупая игрока и потом отдавая за бесценок»
В «Акроне» высказались против ужесточения лимита.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
– В РПЛ возможно ужесточение лимита на легионеров. Как относитесь к подобным мерам?
– С определенным опасением. К таким вопросам нужно подходить с определенной перспективой, иметь более долгосрочное планирование. А мы, получается, живем от сезона к сезону, и каждый раз правила меняются.
«Акрон» – частный клуб, мы очень сильно переживаем на этот счет, относимся к деньгам внимательно. Это частные средства, мы не можем ими просто так разбрасываться, покупая игрока и потом за бесценок отдавая его только из‑за того, что у нас изменился лимит на легионеров.
– То есть вы категорически против изменений.
– Мне кажется, что все клубы не в восторге от такого решения.
– Получится ли отложить решение хотя бы до сезона‑2027/28, чтобы клубы успели подготовиться?
– Сложно дать однозначный ответ. К сожалению, практика показывает, что в нашей истории изменение лимита происходило неоднократно. Надо быть готовыми ко всему, таковы наши реалии. А сила нашего менеджмента – быть эффективными в тех условиях, в которых мы находимся, – сказал генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев.
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