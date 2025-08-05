Гендиректор «Акрона» высказался об ужесточении лимита на легионеров

В «Акроне» высказались против ужесточения лимита.

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Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

– В РПЛ возможно ужесточение лимита на легионеров. Как относитесь к подобным мерам?

– С определенным опасением. К таким вопросам нужно подходить с определенной перспективой, иметь более долгосрочное планирование. А мы, получается, живем от сезона к сезону, и каждый раз правила меняются.

«Акрон» – частный клуб, мы очень сильно переживаем на этот счет, относимся к деньгам внимательно. Это частные средства, мы не можем ими просто так разбрасываться, покупая игрока и потом за бесценок отдавая его только из‑за того, что у нас изменился лимит на легионеров.

– То есть вы категорически против изменений.

– Мне кажется, что все клубы не в восторге от такого решения.

– Получится ли отложить решение хотя бы до сезона‑2027/28, чтобы клубы успели подготовиться?

– Сложно дать однозначный ответ. К сожалению, практика показывает, что в нашей истории изменение лимита происходило неоднократно. Надо быть готовыми ко всему, таковы наши реалии. А сила нашего менеджмента – быть эффективными в тех условиях, в которых мы находимся, – сказал генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев.