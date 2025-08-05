Матч сборных России и Иордании пойдет в рейтинг ФИФА

Товарищеский матч сборных России и Иордании пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Во вторник РФС сообщил, что матч пройдет 4 сентября в России. Город и стадион, где состоится встреча, определят позднее.

"Матч между сборными России и Иордании пойдет в рейтинг ФИФА", - сообщили в РФС.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА, Россия - 35-е. В июне иорданская сборная впервые отобралась на чемпионат мира, команда выступит на турнире 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. В 2024 году сборная Иордании впервые вышла в финал Кубка Азии, где со счетом 1:3 уступила команде Катара.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1). В рейтинге ФИФА россияне располагаются на 35-й позиции.