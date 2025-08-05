«Черноморец» объявил об уходе гендиректора клуба

Функционер Максим Пономарев покинул должность генерального директора «Черноморца», сообщает пресс‑служба новороссийского футбольного клуба.

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Пономарев занимал данную должность с 5 июля 2024 года.

— Дорогие болельщики, сегодня для меня один из самых трудных дней, я покидаю пост генерального директора футбольного клуба «Черноморец». Это решение далось мне непросто и продиктовано личными причинами, требующими моего полного внимания и присутствия вне футбола, — передает слова Пономарева пресс‑служба «Черноморца».

После трех матчей в Первой лиге «Черноморец» с одним очком располагается на 13‑й позиции турнирной таблицы. В следующем туре новороссийская команда 9 августа сыграет на выезде с саратовским «Соколом».

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