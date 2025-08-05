Кобелев: никто не доволен стартом «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил результаты сине-бело-голубых в начале сезона РПЛ-2025/26.

© Спорт день за днем

После трех туров «Зенит» с 5 очками занимает 7-е место.

‎

– Я думаю, что никто не ожидал и никто не доволен стартом «Зенита», – сказал Кобелев.

‎

– Смущает ли вас, что «Зенит» ни в одном матче не сыграл на ноль? В Кубке России от «Ахмата» тоже пропустили.

– Что касается Кубка, то при нынешней системе можно пару-тройку раз проиграть и оставаться в борьбе за трофей. А в чемпионате мы видим, что вторые таймы «Зенит» проводит хуже, чем первые.

‎

– Есть мнение, что Жерсон пока выглядит слишком скромно? Как вы оцените игру полузащитника?

– Жерсон провел очень мало времени, плюс он пришел с корабля на бал, поэтому давайте еще три-четыре игры посмотрим, чтобы он адаптировался, набрал оптимальную форму, с ребятами нашел коммуникацию. Я думаю, что необходимо время для адаптации.