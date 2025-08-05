Бразилец Рубенс высказался о переходе в «Динамо»

Бразильский полузащитник московского «Динамо» высказался о том, почему он все-таки выбрал бело-голубой клуб для продолжения своей карьеры.

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«Клуб делал все, чтобы я оказался здесь, проявил большую заинтересованность. Теперь я хочу отплатить за доверие в мою сторону своим старанием и работой», - заявил Рубенс Odds.ru.

Рубенс перешел в московское «Динамо» 31 июля 2025 года из бразильского «Атлетико Минейро». Сумма компенсации трансфера составила 9 млн. евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

3-го августа «Динамо» уступило «Краснодару» с минимальным счетом 0:1. Единственный мяч на «OZON Арене» забил колумбийский нападающий черно-зеленых Джон Кордоба.

После 3-х туров РПЛ московское «Динамо» идет на 10-м месте с 4 очками в активе.

10-го августа команда Карпина встретится с «Сочи» в рамках 4 тура РПЛ. Начало матча – 18:00 по мск.