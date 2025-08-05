В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

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"Пока Захарян полностью не готов и сегодня он занимался отдельно от общей группы. Посмотрим, будет ли он готов к матчу против "Борнмута" в субботу", - приводит слова Мундуате Sport24.

Летом прошлого года Арсен Захарян получил повреждение и не выходил на поле до февраля текущего года, а весной получил рецидив и восстанавливался до конца сезона-2024/2025. Всего в прошлом сезоне россиянин вышел на поле в 4 встречах и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

В субботу, 9 августа, испанский "Реал Сосьедад" проведет товарищескую встречу с английским "Борнмутом".