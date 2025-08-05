Игрок «Ювентуса» назвал команды, которые будут претендовать на победу в Серии А

Бразильский защитник «Ювентуса» Бремер назвал команды, которые будут претендовать на победу в чемпионате Италии в новом сезоне.

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«Битва между привычной четвёркой: «Наполи» — фаворит, потому что они выиграли последнее скудетто и укрепили свои позиции на трансферном рынке, а «Интер» остаётся очень сильной командой. А ещё есть «Милан», у которого есть Аллегри, и клуб будет участвовать только в чемпионате. И, конечно же, есть ещё «Ювентус», — приводит слова Бремера La Gazzetta dello Sport.

Бразилец выступает за «Ювентус» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Торино». Также на счету защитника пять матчей за основную сборную Бразилии. Всего в составе «Юве» Бремер принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.