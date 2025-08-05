Щербаченко покинул тренерский штаб «Урала» спустя месяц после назначения

Матч ТВ

Российский специалист Федор Щербаченко покинул тренерский штаб «Урала», сообщает пресс‑служба екатеринбургского футбольного клуба.

Щербаченко покинул тренерский штаб «Урала» спустя месяц после назначения
© ФК «Урал»

В прошлом сезоне 62‑летний Щербаченко работал в грозненском «Ахмате», 3 июля этого года перешел в штаб главного тренера «Урала» Мирослава Ромащенко.

— Желаем успехов в будущем! — говорится в сообщении «Урала».

После трех матчей в Первой лиге «Урал» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре уральцы 10 августа сыграют на выезде с красноярским «Енисеем».

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