Щербаченко покинул тренерский штаб «Урала» спустя месяц после назначения

Российский специалист Федор Щербаченко покинул тренерский штаб «Урала», сообщает пресс‑служба екатеринбургского футбольного клуба.

© ФК «Урал»

В прошлом сезоне 62‑летний Щербаченко работал в грозненском «Ахмате», 3 июля этого года перешел в штаб главного тренера «Урала» Мирослава Ромащенко.

— Желаем успехов в будущем! — говорится в сообщении «Урала».

После трех матчей в Первой лиге «Урал» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре уральцы 10 августа сыграют на выезде с красноярским «Енисеем».

Прямые трансляции матчей Лиги Пари смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.