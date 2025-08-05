Круговой о матче «Амкала» в Кубке: «Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять»

Sports.ru

Данил Круговой ждет гол певца The Limba в Фонбет Кубке России.

Круговой поделился ожиданиями от матча «Амкала» в Кубке
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«Следите за медиафутбольчиком? Наткнулся на заявку «Амкала» на сегодняшний матч Кубка. Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять», – написал защитник ЦСКА.

«Амкал» пригласил для участия в туринре артистов и блогеров. Помимо The Limba и Вилсакома в составе стримеры Ликс и Парадеевич, актер Вячеслав Морозов и другие медиаличности.

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