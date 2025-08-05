Дзюба объяснил, почему уступил Лончару право пробить пенальти

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба объяснил, почему он не исполнял первый пенальти в матче 3 тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).

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"Все просто — Лончар изъявил желание пробить, был уверен в себе. Конечно, в такой ситуации я уступлю партнеру. Хотелось, чтобы Стефан забил свой первый мяч в сезоне и почувствовал уверенность. Лончар был полон решимости и хотел пробить, поэтому с удовольствием уступил место. Так я делал во всех клубах при подобных ситуациях, не вижу ничего плохого", - цитирует Дзюбу Sport24.

В матче 3 тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на своем поле сыграл вничью с московским "Спартаком" (1:1). На 64 минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых - Стефан Лончар пробил выше ворот. В компенсированное время тольяттинцы вновь заработали пенальти - Артем Дзюба реализовал удар и установил окончательный счет на табло - 1:1.

Напомним, что в этой встрече красно-белые играли вдесятером после удаления защитника Даниила Хлусевича на 45 минуте матча. Это удаление стало третьим для команды Деяна Станковича в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.