Умер чемпион мира по футболу 1990 года немец Франк Милль

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Франк Милль скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба Германского футбольного союза.

Причины смерти не уточняются.

По ходу игровой карьеры Милль выступал за "Рот-Вайсс", "Фортуну", "Боруссию" из Мёнхенгладбаха и "Боруссию" из Дортмунда, в составе которой выиграл кубок (1989) и суперкубок страны (1990).

В составе сборной ФРГ Милль стал победителем чемпионата мира 1990 года, не проведя на турнире ни одного матча. Также участвовал в чемпионате Европы (1988) и Олимпийских играх (1988), на обоих турнирах сборная ФРГ выиграла бронзовые медали.