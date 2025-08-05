Защитник ЦСКА оценил судейство в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил работу арбитров в матче 3 тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

© ПФК ЦСКА

"Все всё видели. Очень сложно играть, когда каждый спорный момент судьи принимают такое решение. Не хочу комментировать, значит, будем делать так, чтобы выигрывали в 3-4 мяча, тогда вопросов не будет", - цитирует Лукина "СЭ".

В матче 3 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью на выезде с петербургским "Зенитом" - 1:1, забитыми мячами отметились: Алеррандро и форвард петербуржцев Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

После 3 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.