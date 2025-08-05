Кубок Акинфеева соберет в Подмосковье 20 детских футбольных команд

В международном Кубке Игоря Акинфеева в Химках примут участие 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ, включая новые регионы России, а также из академии Южно-Африканской Республики, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

© Кубок Игоря Акинфеева

Предварительные матчи седьмого турнира на призы легенды российского футбола состоятся с 17 по 19 августа на арене «Новые Химки», а 20 августа зрителей ждёт большой финал на стадионе «Арена Химки». В этот же день на арене пройдет гала-матч с участием футбольных звёзд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

В этом году за трофей традиционно сразятся ведущие российские академии: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и другие, также приедут команды из новых регионов России. Среди знакомых зарубежных коллективов из Белоруссии и Киргизии есть и новичок — команда «Спартак Дурбан» из ЮАР.

Кроме классического футбольного турнира спортсменов ждут ещё две игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол — это авторский формат игры в футбол, разработанный Игорем Акинфеевым, где в каждом матче разыгрывается шесть очков — четыре в основное время и два очка в обязательной серии послематчевых пенальти. Таким образом, в киперболе окончательный результат игры всегда определяется в серии пенальти. Ещё одна динамичная дисциплина — кипербатл — представляет собой захватывающую вратарскую «перестрелку», где два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга.

«Этот турнир мы проводим в седьмой раз — приятно осознавать, что цели, которые мы обозначили в самом начале, сохраняются и сейчас. Все эти годы я вижу горящие глаза ребят, старающихся проявить себя и победить. Любовь к футболу — именно то, для чего и создавались эти соревнования. Очень рад, что к нам присоединяются команды из-за рубежа, придавая турниру статус международного. Также мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для всё большего числа молодых футболистов. Считаю, что эти форматы делают наш турнир уникальным. Особенную благодарность выражаю губернатору Московской области Андрею Воробьеву и партнерам проекта, чье участие и поддержка делают проведение Кубка Игоря Акинфеева возможным. Желаю удачи всем участникам турнира!» — заявил Игорь Акинфеев.

Идея уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году первый Кубок Игоря Акинфеева прошел среди детских футбольных школ Московской области, а в 2025 году турнир станет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран мира.

Напомним, обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021-м победили ребята из ФК «Строгино» (Москва), в 2022-м — из ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоевывал московский «Локомотив».

Дата проведения группового этапа: 17–19 августа 2025 года.

Место проведения группового этапа: Московская область, город Химки, улица Машинцева, 2, стадион «Новые Химки».

Дата проведения финала Кубка Акинфеева: 20 августа 2025 года.

Место проведения финала Кубка Акинфеева: Московская область, город Химки, улица Кирова, 24, стадион «Арена Химки».