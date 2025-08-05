Аргентинский футболист съел пойманного голубя

Икарди съел пойманного голубя в Ла Масии, рассказал Серджи Гомес: «Он взял камень, натянул рогатку – бам! И голубь падает с 20-30 метров. Он общипал его, развел костер и пожарил»
Серджи Гомес рассказал историю, как Мауро Икарди съел пойманного голубя.
«У меня есть история, которая, как по мне, лучшая про Мауро Икарди. Он приехал в Ла Масию (академия «Барселоны» – Спортс’‘), и где-то 3-4 сезона мы играли вместе. В один сезон мы жили вместе в квартире – с Марком Муньесой и Серджи Роберто. Когда он только приехал, говорит мне: «Пойдем со мной, тут рядом, в парк». Я вижу, что он несет деревянную палку, которую накануне вырезал в форме латинской буквы Y. И он прикрепил к ней тугую резинку – в общем, сделал себе самодельную рогатку. Купил резинку в хозяйственном магазине. Я говорю: «Ты что делаешь?» А он: «Да пойдем, смотри наверх, видишь?» – показывает на дерево, метров 20-25 высотой. «Это сосна, и на ней шишки, да?» А он: «Нет, выше смотри». Там сидел голубь, которого, клянусь, едва было видно. Он берет камень, натягивает рогатку – бам! И голубь падает с высоты 20-30 метров. Я говорю: «Мауро, ты что делаешь?» А он: «Пошли». Мы возвращаемся в Ла Масию, он общипывает голубя, достает у него из горла камушки, берет проволочную вешалку, разогнул ее, продел через тушку, разводит костер, жарит голубя и ест его прямо передо мной. Я тогда подумал: «Ну, меня еще многое ждет впереди…» Он завалил голубя, приготовил и съел его. Мы долго жили вместе. Я его очень ценю… Если он это увидит – пусть знает, что он у меня в сердце», – рассказал смеясь защитник «Эспаньола» Серджи Гомес в интервью для Post United.
«Реал» не получал предложений по Родриго ни от «Тоттенхэма», ни от другого клуба. Бразилец не подавал запроса на трансфер
Икарди съел пойманного голубя в Ла Масии, рассказал Серджи Гомес: «Он взял камень, натянул рогатку – бам! И голубь падает с 20-30 метров. Он ощипал его, развел костер и пожарил»
«Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров (5). Клуб Карпина на 14-м месте по общему числу ударов
«Реал» не получал предложений по Родриго ни от «Тоттенхэма», ни от другого клуба. Бразилец не подавал запроса на трансфер
Икарди съел пойманного голубя в Ла Масии, рассказал Серджи Гомес: «Он взял камень, натянул рогатку – бам! И голубь падает с 20-30 метров. Он ощипал его, развел костер и пожарил»
«Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров (5). Клуб Карпина на 14-м месте по общему числу ударов