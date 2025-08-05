Стало известно, получал ли «Реал» предложения по Родриго

«Реал» не получал предложений по Родриго.

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Как сообщает журналист Бен Джейкобс, информация о том, что «Тоттенхэм» сделал официальное предложение по бразильцу, не соответствует действительности. По состоянию на вторник «Реал» не получал никаких предложений от других клубов.

Клуб по-прежнему готов рассмотреть продажу, если Родриго сам сообщит о желании уйти. Футболист уже встретился с Хаби Алонсо, но не подавал официального запроса на трансфер.

По словам источника, Родриго был предложен нескольким клубам на случай, если он примет решение покинуть команду.