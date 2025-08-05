Стало известно, получал ли «Реал» предложения по Родриго

«Реал» не получал предложений по Родриго ни от «Тоттенхэма», ни от другого клуба. Бразилец не подавал запроса на трансфер
«Реал» не получал предложений по Родриго.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, информация о том, что «Тоттенхэм» сделал официальное предложение по бразильцу, не соответствует действительности. По состоянию на вторник «Реал» не получал никаких предложений от других клубов.
Клуб по-прежнему готов рассмотреть продажу, если Родриго сам сообщит о желании уйти. Футболист уже встретился с Хаби Алонсо, но не подавал официального запроса на трансфер.
По словам источника, Родриго был предложен нескольким клубам на случай, если он примет решение покинуть команду.
«Реал» не получал предложений по Родриго ни от «Тоттенхэма», ни от другого клуба. Бразилец не подавал запроса на трансфер
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«Реал» не получал предложений по Родриго ни от «Тоттенхэма», ни от другого клуба. Бразилец не подавал запроса на трансфер
Икарди съел пойманного голубя в Ла Масии, рассказал Серджи Гомес: «Он взял камень, натянул рогатку – бам! И голубь падает с 20-30 метров. Он ощипал его, развел костер и пожарил»
«Динамо» – худшая команда РПЛ по ударам в створ после трех туров (5). Клуб Карпина на 14-м месте по общему числу ударов