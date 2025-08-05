Фильцов защитил вратаря «Зенита» от критики болельщиков

Бывший голкипер «Краснодара» и «Локомотива» Александр Фильцов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался об игре вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.

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– «Зенит» стартовал с пробуксовкой. К вратарям просто более пристальное внимание. Если вратарь один раз ошибся, то люди, которые не совсем во вратарской теме, начинают мусолить это. Ну, ошибся и ошибся. Все люди имеют право на ошибку, в том числе и вратари. Не вижу чего-то сверхъестественного. Нужно смотреть в долгую. Прошлый сезон, у него был достаточно качественный, – отметил Фильцов.

В трех матчах РПЛ 27-летний Латышонок пропустил 4 мяча. В прошлом сезоне чемпионата России голкипер пропустил 13 мячей в 27 встречах.