Терехин: Глушенков не выдерживает конкуренции в «Зените»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин высказался об игре нападающего Максима Глушенкова за петербургский «Зенит».

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«Глушенков не выдерживает конкуренции в «Зените». Раз присел, два присел на скамейку, и всё. Надо биться за своё место, как Мостовой, который выгрызает его. Глушенков начал в «Зените» неплохо, а потом всё. Звездная болезнь», - цитирует Терехина Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» 1 июля 2024 года из московского «Локомотива». Сумма компенсации составила 6,30 миллионов евро. Контракт сине-бело-голубых с нападающим рассчитан до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 4 матча, результативными действиями не отметился.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 14 млн. евро.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом». Игра состоится 9-го августа. Начало - 20:30 по мск.