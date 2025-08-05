Ташуев ответил на вопрос о готовности вернуться в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев сказал «Матч ТВ», что пока не думал о возможности возвращения в грозненский футбольный клуб.

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Во вторник «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера.

— Если бы вас сейчас позвали в «Ахмат», вернулись бы?

— Давайте без сослагательных наклонений. Меня все знают. У каждого тренера есть четкое выражение — делайте предложения, господа. А там уже тренер будет думать, что делать дальше. Не о чем пока говорить. Я пока не думал об этом.

— У вас не осталось недопониманий с руководством?

— Да нет, мы нормально расстались. У каждого своя правда. Я знаю, что делал свою работу качественно. Нам немного не повезло, был уникальный сезон. Команда играла, было восемь незабитых пенальти. Забей мы хотя бы семь, мы бы шли в середине таблицы. Кто‑то должен страдать, страдает тренер. Так всегда, такая профессия, что поделать, — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Ташуев тренировал грозненскую команду в 2022–2023 и 2024–2025 годах.

«Ахмат» потерпел три поражения подряд на старте нового сезона. Команда идет на 13‑м месте в турнирной таблице. 43‑летний Сторожук возглавил «Ахмат» в межсезонье.

В следующем туре 9 августа команда из Грозного примет петербургский «Зенит».

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