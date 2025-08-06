Аршавин: Черчесов хотел возглавить более статусную команду, чем "Ахмат"

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Экс-футболист Андрей Аршавин высказался о назначении Станислава Черчесова на пост тренера грозненского «Ахмата», заявив, что специалист хотел возглавить более статусную команду, передает «Матч ТВ».

Аршавин высказался о Черчесове в «Ахмате»
© РИА Новости
«Черчесов хотел более статусную команду, но, так как места заняты, чтобы не простаивать. Тем более если пишут правду, за какую сумму, то пойти можно», — сказал Аршавин.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией».