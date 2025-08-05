Смольников назвал фаворита текущего розыгрыша РПЛ

Бывший игрок "Зенита" Игорь Смольников рассказал, кого считает фаворитом на победу в РПЛ в этом сезоне.

- Для меня "Зенит" — главный фаворит текущего чемпионата. ЦСКА неплохо выглядит. Возможно, "Динамо" выйдет на лидирующие позиции. Но если "Зенит" покажет весь свой уровень, то никаких конкурентов не будет, - сказал Смольников Legalbet.

Напомним, 3 августа "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА 1:1 в третьем туре РПЛ.

После стартовых трёх туров сезона-2025/2026 в чемпионате России лидирует "Локомотив", набравший девять очков. "Зенит" занимает шестое место в турнирной таблице с пятью баллами.