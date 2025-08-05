«Торпедо» и Тихонов тонут, в Костроме проспали «сухой лист». Главное в Первой лиге

Есть два чётких лидера чемпионата.

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3-й тур Лиги Pari = третий дайджест «Чемпионата» в сезоне. Рассказываем о главном.

«Уфа» добилась первой победы в сезоне

Всё началось с матча «Уфы» и «Шинника» – команд, которые в этом сезоне ещё не выигрывали. Первые подошли к встрече без форварда Александра Перченка и защитника Теняева, гости – с неприятной гостевой серией: в пяти таких последних матчах – четыре поражения и одна ничья.

Первый опасный момент – перекладина Залимхана Юсупова, приложился по воротам «Шинника» метров с 24. А единственный гол хозяева также забили после дальнего удара: Мигран Агеян сместился справа в центр и ударил левой ногой в створ ворот, Тимофей Митров мяч отбил, но на добивании первым был Данил Ахатов. Символично, что в этот день академия уфимцев отметила 12-летие, а победный гол в матче положил воспитанник клуба из Нефтекамска.

Отметим и Александра Беленова, который спас «Уфу» на 80-й минуте – вытащил самый опасный удар «Шинника» и сохранил для хозяев три очка.

«Родина» проваливает старт Первой лиги

«Родина» миллиардера Сергея Ломакина неубедительно стартовала в новом розыгрыше Первой лиги: домашняя ничья с «Черноморцем» и домашнее же поражение от «Спартака» из Костромы. В 3-м туре предстояло лететь в Екатеринбург к безупречно стартовавшему «Уралу».

Главное противостояние получилось между двумя экс-вратарями «Спартака»: Ильи Свинова, который теперь играет за «Родину», и Александра Селихова.

Первый сейв – за Свиновым на шестой минуте после срезки собственного защитника, второй – за Селиховым на 19-й после удара Максименко. А вот на 43-й Свинов гостей уже не спас – Бордачёв спокойно замкнул подачу со штрафного от Железнова. Во втором тайме он же оформил второй ассист – теперь на Секулича. «Родина» в концовке один отыграла, однако победа – третья подряд – за «Уралом».

«Челябинск» оступился в Набережных Челнах

Две победы новичка лиги «Челябинска» на старте сезона не должны никого удивлять – клуб обозначил задачу не просто остаться в Первой лиге, но и зацепиться за шанс попасть в РПЛ. А трансферы Жирова (экс-«Балтика» и «Ахмат») и Гаджимурадова (экс-СКА) лишь подтверждают амбиции. Однако третьей победы не получилось.

Игра с «КАМАЗОМ» оказалась яркой: сначала проход Гаррика Левина из «Челябинска» с ударом в штангу, дальше – шансы хозяев Караева и Султонова и наконец гол Давида Хубаева ударом с линии штрафной. «Челябинск» почти сразу сравнял, а решила всё в итоге курьёзная ошибка. Илья Тусеев вышел из ворот, чтобы перехватить мяч, но не сумел его зафиксировать, после чего Константин Кертанов «скосил» Георгия Юдинцева. Арбитр назначил пенальти – Руслан Апеков уверенно реализовал попытку и забил победный мяч.

Потеря Комбарова и первый успех «Волги»

У «Волги» пока всё плохо: два поражения на старте, травма главного креативщика Кирилла Фольмера и выезд к боевой «Чайке». Команда Комбарова, кстати, стартовала гораздо круче – с победы над «Енисеем» (3:0) и ничьей с «Соколом» (0:0). При этом у «Чайки» выбыли Ужгин, Козаченко, а под вопросом было участие в матче лучшего бомбардира команды Библика. Но в основе он всё-таки вышел.

В первом тайме запомнились в основном вратарские сейвы: ногой от Фадеева и позже – Кеняйкина. А на 53-й минуте, возможно, случилась самая яркая позиционная атака тура. Началась она с серией финтов от Уридия, продолжилась переводом на левый фланг, а там Мурза, стянув на себя оборону «Чайки», выдал передачу на Новикова. Оставалось лишь забить.

«Чайка» бросилась сравнивать счёт, однако добилась гола только за шесть минут до окончания основного времени – Соколов воспользовался прострелом с левого фланга и закатил мяч в сетку.

Кононов сохраняет оптимизм после второго поражения в сезоне

«Торпедо» после поражения от «Челябинска» (2:3) и безголевой ничьей с «Нефтехимиком» предстоял дальний перелёт в Хабаровск. Хозяева были острее в первом тайме, а во втором забили единственный гол: после серии рикошетов в штрафной Багиев вколотил мяч в ворота. 1:0 – «Торпедо» продолжает тонуть.

Но Олег Кононов после игры настроен был оптимистично: «Я уверен, что мы однозначно наберём очки и будем бороться за самые высокие места. Сделаем выводы, у нас будет усиление, оно нам требуется. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее».

Гол с 35 метров и «сухой лист» решили исход матча в Костроме

Героем матча стал 31-летний Иван Енин, чей переход в «Спартак» случился нынешним летом. Символично, что после этого трансфера руководство клуба из Костромы заявило, что не планирует подписывать футболистов старше 27 лет. Именно Енин забил дебютный гол в этой встрече – зарядил с 35 метров и попал в левую «девятку». А «Нефтехимику» помогла хитрость: хозяева не были готовы к быстрому розыгрышу углового – и Кокоев прямым ударом сравнял счёт. Вот такой ответ Тренту на его гол Ориги «Барселоне».

Первое за восемь лет дерби «Факела» и «Сокола» выдалось огненным

Матчи «Факела» и «Сокола» раньше считались главным противостоянием провинции. Не дерби, конечно, но ещё с прошлого века игры выходят огненными и скандальными. На этот раз перед выездом в Воронеж болельщики из Саратова арендовали рекламные билборды в Воронеже, ради поддержки «Сокола», конечно, – и вызвали ярость у местных. Однако на поле победить не получилось: «Факел» был фаворитом до встречи, активнее атаковал и забил единственный гол на 59-й минуте.

Этот матч стал 24-м в общем противостоянии «Факела» и «Сокола». И лишь в восьмой раз воронежцам удалось победить своего принципиального соперника!

«Арсенал» прервал длительную серию «Черноморца» в домашних встречах

«Арсенал» при Дмитрии Гунько пока пропускает в каждом матче. Здесь это случилось уже на шестой минуте игры. Но взять три очка у хозяев не получилось: на второй тайм хозяева вышли удерживать счёт, однако ошиблись – Заурбек Плиев потерял мяч у своей же штрафной, чем воспользовались гости. И это не всё: «Арсенал» в итоге додавил и вырвал победу.

Главный тренер «Черноморца» Сергей Первушин после матча заявил, что его команда проиграла сама себе. После трёх туров у Новороссийска лишь одно очко.

Тихонов и Бояринцев зарубились в Волгограде

Тур закрывал вечерний матч «Ротора» и «Енисея». Кроме проливного дождя и пары опасных моментов за весь тайм, отметить тут нечего. Да, хозяева были ближе к победе, но в итоге – скучнейшие 0:0 в противостоянии Тихонова и Бояринцева. «Енисей» закончил тур на последнем месте.