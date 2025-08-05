Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир Российской Премьер-Лиги могут вносить заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

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— Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтём. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнём — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь — все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперёд. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.

– А клубы согласны на ужесточение лимита?

– Тут полезно пересмотреть советский фильм «Гараж». Лучше на экране, чем в жизни. Хорошо, что клубы вспомнили наконец о существовании государственного регулятора. Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведёт мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. Ужесточение лимита затронет немногих, но влиятельных — агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов. Это не те люди, на чьё мнение мы должны ориентироваться, — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».