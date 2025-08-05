«Ахмат» предложил Черчесову контракт

«Ахмат» предложил Черчесову 3-летний контракт («РБ Спорт»)
«Ахмат» предложил Станиславу Черчесову долгосрочный контракт.
Ранее грозненский клуб объявил об отставке Александра Сторожука плосле 4 поражений в 4 матчах на старте сезона. Сообщалось, что Черчесов может стать новым главным тренером команды.
По информации «РБ Спорт», «Ахмат» предлагает 61-летнему специалисту контракт сроком на 3 года.
Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, откуда он ушел в январе 2025 года. Ранее тренер возглавлял «Ференцварош», «Легию», «Спартак», московское «Динамо» и «Амкар», а в 2011-2013 годах уже работал в грозненском клубе, который тогда назывался «Терек».
«Ахмат» предложил Черчесову 3-летний контракт («РБ Спорт»)
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«Ахмат» предложил Черчесову 3-летний контракт («РБ Спорт»)
Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»
Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»