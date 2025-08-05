«Ахмат» предложил Черчесову контракт

«Ахмат» предложил Станиславу Черчесову долгосрочный контракт.

© Sports.ru

Ранее грозненский клуб объявил об отставке Александра Сторожука плосле 4 поражений в 4 матчах на старте сезона. Сообщалось, что Черчесов может стать новым главным тренером команды.

По информации «РБ Спорт», «Ахмат» предлагает 61-летнему специалисту контракт сроком на 3 года.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, откуда он ушел в январе 2025 года. Ранее тренер возглавлял «Ференцварош», «Легию», «Спартак», московское «Динамо» и «Амкар», а в 2011-2013 годах уже работал в грозненском клубе, который тогда назывался «Терек».