«Оренбург» стал участником РПЛ за 10 дней до старта. Как команда начала сезон?

Владимир Слишкович готовил "Оренбург" к ФНЛ, но, в отличие от четырёх других тренеров, уже набрал два очка. Как это вышло и что дальше - рассказывает для Rusfootball.info автор телеграм-канала "Аналитика ФК "Оренбург".

© Rusfootball

Подготовка к Первой лиге и адаптация под РПЛ

"Оренбург" стал участником РПЛ за 10 дней до старта чемпионата. До этого президент клуба Кирилл Волженкин и спортивный директор Исмаил Ибрагимов готовили команду под Первую лигу. У руководителей большой опыт работы в подэлитном дивизионе, и им в короткие сроки и практически бесплатно удалось собрать топовый (на бумаге) состав под задачу возвращения в РПЛ.

Более того, я оценивал этот состав в плане борьбы за выживание в РПЛ со сдержанным оптимизмом. Стыковые матчи показали, что разрыв в уровне между лидерами Первой лиги и аутсайдерами РПЛ отсутствует. Овсянников, Квеквескири, Камилов выступали в РПЛ не один сезон.

Чичинадзе, Болотов, Ломакин, Гузина - топовые игроки Первой лиги. Тем не менее, было очевидно, что состав нуждается в усилении. И вот тут в компетентности Волженкина и Ибрагимова начали возникать сомнения. Они и в "Балтике" два года назад провели летнюю трансферную кампанию под РПЛ слабо, и в "Оренбурге" пока кроме Бубаньи (который на старте выглядит, мягко говоря, плохо) никого подписать не смогли.

На кого похож "Оренбург"?

По первым трем турам "Оренбург" сильно напоминает мне воронежский "Факел" - глубокая оборона, высокая самоотдача, много борьбы, но полное отсутствие осмысленности в игре. В общем, бей-беги. В такой игре креативные игроки (Гюрлюк, Томпсон, Оганесян, Сахархизан) проявить себя не могут.

Оборона не ужасна, но более-менее надежна лишь при игре низким блоком. На мой взгляд, Ведерников, Татаев и Зотов - не игроки уровня РПЛ. Из новичков на старте неплохо себя проявляют себя лишь Овсянников, Чичинадзе, Квеквескири и Камилов (последние двое с большой натяжкой). Ломакин и Гузина уже разочаровывают. Кажется, с такой игрой бороться за выживание возможно, но крайне затруднительно.

Главный вопрос - удастся ли модернизировать этот новый "Факел" с помощью новичков и тренерской работы? Вроде бы, средства на это должны быть (покупка Бубаньи за 840 тысяч евро на это намекает). Летом "Оренбург" заработал 4.5 миллиона евро на продаже футболистов (Мансилья и Сидоров проданы в "Ахмат" за 1.7 миллиона евро и 800 тысяч евро соответственно, от продажи Коваленко в "Сочи" выручено 1.5 миллиона евро, Муро продали в аргентинский клуб за 500 тысяч евро). Оренбуржцы также близки к продаже Сахархизана (в прессе фигурирует сумма в 1.2 млн. евро).

Чего хочет тренер?

Другой ключевой вопрос - во что хочет играть Слишкович? Связана ли его оборонительная схема 5-3-2 только с отсутствием креативных игроков? Судя по интервью, кажется, что нет - похоже, для боснийца эта схема любимая (вспоминаем его работу в "Спартаке"). Напоминаю, что Слишкович практически сразу же попытался перейти на 5-3-2 с "Оренбургом", но это привело лишь к позорному матчу в Махачкале против местного "Динамо" прошлой осенью, что впоследствии признавал и сам специалист.

Затем босниец вернулся к 4-3-3 и, надо сказать, что весной добился значительного прогресса в качестве игры. Потеряв Мансилью и Марина (есть ощущение, что без грусти по этому поводу), Слишкович получил повод вновь вернуться к 5-3-2. Хотя фланговых нападающих, на самом деле, немало - Гюрлюк, Томпсон, Оганесян, Ревазов.

Если исходить из схемы 5-3-2 и из декларируемого желания Слишковича играть в атакующий футбол, то команде нужны сильные центральные защитники и латерали, креативные футболисты в центр поля, забивные нападающие - солидный список. Нужно еще и действующий состав под это дело существенно расчищать. Есть ощущение, что с учетом реальности с 5-3-2 аутсайдеру в РПЛ играть в атакующий футбол не получится, очень похоже на утопию. Но повышение уровня футболистов должно способствовать исключению результативных ошибок в обороне и созданию голевых моментов "из ничего".

Мотивация решает все?

Для таких команд крайне важен уровень мотивации. В домашнем матче с ЦСКА настрой был запредельный, было видно, что футболисты превозмогают себя и выжимают из себя максимум. В конце концов, это помогло оренбуржцам заработать одно очко. Против "Динамо" Махачкала и "Балтики" претензий к настрою предъявить тоже было сложно, но все же разница с матчем против армейцев была сильно заметна - и результат получился соответствующим. Думаю, что поставить на поток сверхмотивацию невозможно.

В общем, дальнейшая судьба "Оренбурга" в РПЛ будет зависеть от качества селекции и работы тренерского штаба. Пока что и к первому, и ко второму есть большие вопросы. Но до закрытия трансферного окна (12 сентября) еще много времени.