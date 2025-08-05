Фанаты «Арсенала» выступили с критикой клуба на фоне дела Парти: «Тревожно, что игрока, обвиненного в сексуальных преступлениях, продолжали выпускать на поле»
Фанаты «Арсенала» осудили действия клуба на фоне обвинений Томаса Парти .
Ранее экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.
На сегодняшнем заседании магистратского суда футболиста было решено освободить под залог. Парти должен предстать перед судом Олд-Бейли 2 сентября.
Группа болельщиков «Арсенала», борющихся с сексуальным насилием, собралась сегодня у здания Вестминстерского магистратского суда, чтобы выразить протест против действий клуба в ситуации с Парти.
«Хотя мы признаем, что каждый человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, мы считаем крайне тревожной ситуацию, при которой клуб продолжает регулярно выпускать на поле и продвигать игрока, находящегося под следствием по обвинению в сексуальных преступлениях. Это наводит на мысль, что успех на поле гораздо важнее уважения к жертвам сексуального насилия», – говорится в их выступлении.
Стример Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке России. Раньше он не играл в футбол даже в Медиалиге
Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»
Сергей Савельев о КХЛ: «Рынок зарплат начнет падать, клубы урезают бюджеты. При неограниченных средствах не нужен большой ум, чтобы подписать классных игроков. Сейчас менеджерам нужно умнее распоряжаться деньгами»
Стример Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке России. Раньше он не играл в футбол даже в Медиалиге
Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»
Сергей Савельев о КХЛ: «Рынок зарплат начнет падать, клубы урезают бюджеты. При неограниченных средствах не нужен большой ум, чтобы подписать классных игроков. Сейчас менеджерам нужно умнее распоряжаться деньгами»