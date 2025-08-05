Фанаты «Арсенала» выступили с критикой клуба на фоне дела Парти

Фанаты «Арсенала» осудили действия клуба на фоне обвинений Томаса Парти .

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Ранее экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.

На сегодняшнем заседании магистратского суда футболиста было решено освободить под залог. Парти должен предстать перед судом Олд-Бейли 2 сентября.

Группа болельщиков «Арсенала», борющихся с сексуальным насилием, собралась сегодня у здания Вестминстерского магистратского суда, чтобы выразить протест против действий клуба в ситуации с Парти.