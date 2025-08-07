Агент Чернова рассказал, на каких условиях игрок перешел в «Крылья Советов»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, подтвердил переход игрока в «Крылья Советов» на правах аренды.

«С «Крыльями Советов» всё подписали. С сегодняшнего дня Никита полноценный игрок команды на время аренды. Он приступает к тренировочному процессу», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.