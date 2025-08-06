Черчесов впервые прокомментировал назначение на пост тренера «Ахмата»

Станислав Черчесов впервые высказался о вступлении в должность главного тренера грозненского "Ахмата".

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"Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках. У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас — подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас — также вернуть зрителей на трибуны", — приводит слова Черчесова пресс-служба "Ахмата".

"Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды в среду, 6 августа. Ранее эту должность занимал Александр Сторожук. Накануне стало известно о его уходе из клуба. Первая игра "Ахмата" под руководством Черчесова состоится в субботу, 9 августа. Грозненский клуб встретится с санкт-петербургским "Зенитом" в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент "Ахмат" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка за три тура.