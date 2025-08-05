Умер победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту» Жорже Кошта

Умер бывший защитник «Порту» и сборной Португалии Жорже Кошта, сообщает пресс‑служба португальского футбольного клуба.

Экс‑футболист, занимавший должность спортивного директора «Порту», скончался во вторник из‑за остановки сердца.

— Футбольный клуб «Порту» выражает глубочайшую скорбь и соболезнования в связи со смертью незаменимой фигуры в истории клуба. На протяжении всей своей жизни, на поле и за его пределами, Жорже Кошта воплощал ценности, которые определяют ФК «Порту»: преданность, лидерство, страсть и непоколебимый дух. Он оказал влияние на поколения болельщиков и стал главным символом «Порту». В это время безмерной скорби футбольный клуб «Порту» выражает свои глубочайшие соболезнования семье Жорже Кошты, его друзьям и всем, кто разделил с ним незабываемые моменты. Наследие Жорже Кошты всегда будет жить в памяти всех болельщиков «Порту». Вы никогда не будете забыты, капитан, — говорится в тексте заявления клубной пресс‑службы.

По данным A Bola, Кошта почувствовал недомогание и потерял сознание, находясь на тренировочной базе «Порту», вскоре после того, как закончил выступление перед прессой. Отмечается, что он жаловался на сильную жару. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, португалец скончался в отделении интенсивной терапии.

Жорже Кошта был воспитанником «Порту» и выступал за основную команду с 1992 по 2005 год. В составе клуба он восемь раз становился чемпионом Португалии, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне‑2002/03 и Лигу чемпионов сезона‑2003/04.

В составе сборной Португалии Жорже Кошта провел 50 матчей и забил два гола.