«Амкал» победил «Квант» в Кубке России с голом блогера Paradeev1ch

Завершился матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий в Леон Второй лиге России. Команды играют в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

Уже на седьмой минуте стример Александр Парадеев (Paradeev1ch) открыл счёт в матче. На 19-й минуте защитник Илья Скроботов удвоил преимущество своей команды. На 39-й минуте полузащитник «Кванта» Анатолий Демидов отыграл один мяч. На 90+5-й минуте экс-полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев забил третий мяч.

Таким образом, «Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.