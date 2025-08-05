«Хоффенхайм» усилился защитником сборной Чехии Цоуфалом

Защитник Владимир Цоуфал перешёл в «Хоффенхайм» в качестве свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт сине-белых.

Немецкий клуб подписал Цоуфала на замену травмированному Валентену Жендрею. Срок действия трудового договора чешского защитника с «Хоффенхаймом» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Вест Хэм Юнайтед», игрок принял участие в 25 матчах прошедшего клубного сезона. Контракт игрока с «молотобойцами» действовал до нынешнего лета, стороны его не продлили. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста национальной команды Чехии составляет € 5 млн.