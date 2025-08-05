СМИ: Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года

ТАСС

Чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил журналист телеканала RMC Жильбер Брисбуа, комментарий которого приводит испанский портал Defensa Central.

Зидан возглавит сборную
© Global Look Press

В январе агентство Reuters со ссылкой на Федерацию футбола Франции сообщило о том, что Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной после чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

"Дешам уйдет в 2026 году. Через год у нас будет Зидан. Все решено, какая радость!" - сказал Брисбуа.

Дешаму 56 лет, он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под руководством специалиста команда провела 166 матчей, в которых 106 раз одержала победу, 31 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений. Вместе с Дешамом сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), Лигу наций (2022), а также стала серебряным призером чемпионатов Европы (2016) и мира (2022).

Зидану 53 года, последним местом работы специалиста был испанский "Реал", который он возглавлял с 2019 по 2021 год, а также с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы три раза выиграли Лигу чемпионов, по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании.

В период игровой карьеры Зидан выступал за французские "Канн", "Бордо", итальянский "Ювентус" и "Реал", с которым в 2003 году выиграл чемпионат Испании, в 2002 году он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против германского "Байера" (2:1). Вместе с "Ювентусом" он дважды стал чемпионом Италии. В составе сборной Франции Зидан провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач, стал победителем (1998) и серебряным призером (2006) чемпионата мира, а также чемпионом Европы (2000).

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