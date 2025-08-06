Отстраненный за допинг Мудрик внесен в заявку «Челси» на сезон

Полузащитник Михаил Мудрик внесен лондонским «Челси» в заявку на сезон‑2025/26.

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На сайте Английской премьер‑лиги украинец есть в списке игроков «синих», включенных в заявку.

В декабре прошлого года «Челси» подтвердил, что в допинг‑пробе Мудрика обнаружен запрещенный препарат. По информации СМИ, в пробе А украинца найден мельдоний. Футболист утверждает, что сознательно никогда не принимал запрещенные препараты. Футбольная ассоциация Англии (FA) временно отстранила Мудрика от футбола, пока клуб и игрок ждали результатов теста допинг‑пробы В. В июне представитель FA подтвердил, что 24‑летнему футболисту предъявлены обвинения.

По данным СМИ, Мудрику грозит четыре года дисквалификации — стандартное наказание в подобных случаях. Хавбек перешел из «Шахтера» в «Челси» в 2023 году за 70 миллионов евро, еще 30 млн были предусмотрены в качестве бонусов.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» 17 августа примет «Кристал Пэлас».